Профильный комитет парламента предлагает нардепам принять законопроекты о налоге на автомобили с иностранной регистрацией в четверг, 8 ноября.

Об этом сообщила глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат Нина Южанина, передает UBR.

Она попросила поставить на четверг в повестку дня соответствующие законопроекты №8487 и №8488.

"Прошу на четверг поставить в повестку дня законопроекты №8487 и №8488 о новой модели налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств и урегулировании вопроса автомобилей с иностранной регистрацией. Мы представления подготовим завтра и сможем рассматривать их", - сообщила Южанина.

Следует отметить, что на сегодня около 420 тыс. "евроблях" передвигается по Украине в режиме таможенного транзита или временного ввоза. Из них около 125 тыс. находятся на таможенной территории Украины с нарушением срока.

Ранее народный депутат Игорь Попов заявил, что Верховная Рада может повысить тарифы на растамаживание автомобилей с еврономерами.

Напомним, эксперты считают, что ситуация с автомобилями на еврономерах не изменится в ближайшее время, несмотря на то, что в Верховной Раде рассматривается большое количество различных законопроектов по данной проблеме.

Одна из них, например, предлагает установить жесткие правила ввоза еврономеров по ныне активно используемым схемам транзитного и временного ввоза. Так, чтобы ни первая, ни вторая методики не могли быть использованы любителями поиграть с государством в кошки-мышки.

Для этого депутаты предлагают:

  • Наладить автоматический обмен информацией между пограничниками, таможней и полицией относительно всех авто, временно ввезенных и в режиме транзита;
  • Наделить полицию правом останавливать еврономера для проверки соблюдения таможенных правил;
  • Установить срок легального использования ввезенных трудоустроенными за границей украинцами машин на уровне 10 суток. Можно и больше, но по индивидуальному согласованию;
  • Запретить использовать транзитные и временно ввезенные авто в коммерческих целях (прощайте такси на еврономерах), а также лицами, которые фактически не ввозили их;
  • Запретить разбирать автомобили-нарушители на запчасти;
  • Установить космические штрафы за нарушение установленных порядков – до 170 тыс. грн.;
  • Позволить таможенникам заочно (без фактического присутствия) штрафовать владельца авто за нарушение правил;
  • Установить требование регистрировать временно ввезенные авто, если они пребывают в Украине свыше 30 дней.
  • Порядок такой регистрации предстоит разработать Кабмину, однако получать украинские номера для этого не понадобится. А общий допустимый срок временного ввоза сохраняется на уровне одного года.

Как сообщала "Страна", ранее "евробляхеры" проанонсировали митинг под Верховной Радой с участием 70 тысяч авто.

Ранее Верховный Суд объяснил, что не разрешал пользоваться ввезенными для транзита "евробляхами".

Также по данным Минсоцполитики при оформлении субсидий авто на "евробляхах" учитывать не будут.

Подписывайся на рассылку новостей Страны в Viber. Узнавай первым самые важные и интересные новости!