Профильный комитет парламента предлагает нардепам принять законопроекты о налоге на автомобили с иностранной регистрацией в четверг, 8 ноября.

Об этом сообщила глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат Нина Южанина, передает UBR.

Она попросила поставить на четверг в повестку дня соответствующие законопроекты №8487 и №8488.

"Прошу на четверг поставить в повестку дня законопроекты №8487 и №8488 о новой модели налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств и урегулировании вопроса автомобилей с иностранной регистрацией. Мы представления подготовим завтра и сможем рассматривать их", - сообщила Южанина.

Следует отметить, что на сегодня около 420 тыс. "евроблях" передвигается по Украине в режиме таможенного транзита или временного ввоза. Из них около 125 тыс. находятся на таможенной территории Украины с нарушением срока.

Ранее народный депутат Игорь Попов заявил, что Верховная Рада может повысить тарифы на растамаживание автомобилей с еврономерами.

Напомним, эксперты считают, что ситуация с автомобилями на еврономерах не изменится в ближайшее время, несмотря на то, что в Верховной Раде рассматривается большое количество различных законопроектов по данной проблеме.

Одна из них, например, предлагает установить жесткие правила ввоза еврономеров по ныне активно используемым схемам транзитного и временного ввоза. Так, чтобы ни первая, ни вторая методики не могли быть использованы любителями поиграть с государством в кошки-мышки.

Для этого депутаты предлагают:

Наладить автоматический обмен информацией между пограничниками, таможней и полицией относительно всех авто, временно ввезенных и в режиме транзита;

Наделить полицию правом останавливать еврономера для проверки соблюдения таможенных правил;

Установить срок легального использования ввезенных трудоустроенными за границей украинцами машин на уровне 10 суток. Можно и больше, но по индивидуальному согласованию;

Запретить использовать транзитные и временно ввезенные авто в коммерческих целях (прощайте такси на еврономерах), а также лицами, которые фактически не ввозили их;

Запретить разбирать автомобили-нарушители на запчасти;

Установить космические штрафы за нарушение установленных порядков – до 170 тыс. грн.;

Позволить таможенникам заочно (без фактического присутствия) штрафовать владельца авто за нарушение правил;

Установить требование регистрировать временно ввезенные авто, если они пребывают в Украине свыше 30 дней.

Порядок такой регистрации предстоит разработать Кабмину, однако получать украинские номера для этого не понадобится. А общий допустимый срок временного ввоза сохраняется на уровне одного года.

Как сообщала "Страна", ранее "евробляхеры" проанонсировали митинг под Верховной Радой с участием 70 тысяч авто.

Ранее Верховный Суд объяснил, что не разрешал пользоваться ввезенными для транзита "евробляхами".

Также по данным Минсоцполитики при оформлении субсидий авто на "евробляхах" учитывать не будут.