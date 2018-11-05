Оператор "Vodafone Украина" завершает переход на работу под брендом Vodafone и до конца ноября закрывает последние действующие тарифы под брендом "МТС-Украина", отмечается в сообщении оператора.

"В ноябре "Vodafone Украина" завершает переход на работу под брендом Vodafone. В частности, будут закрыты последние архивные тарифы "МТС-Украина" – тарифы контрактной формы подключения", - отмечается в сообщении компании.

Абоненты этих тарифов смогут выбрать для себя любой из действующих тарифов "Vodafone Украина", подчеркивают в пресс-службе оператора.

"Переход в актуальные тарифы бесплатный и для клиентов большинства старых тарифов "МТС-Украина" завершится до 30 ноября. Каждый абонент получит SMS-сообщение с информацией о закрытии тарифа и сроками для перехода в тарифы Vodafone Украина", - заявляют в компании.

Если абонент не сможет выбрать тариф самостоятельно, оператор предложит каждому клиенту наиболее оптимальный для него вариант тарифа, исходя из информации о ежемесячных расходах на связь, наборе и объеме услуг, которыми пользуется клиент.

В пресс-службе оператора агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что на сегодняшний день продолжают действовать более 60 тарифов "МТС-Украина", однако абонентов в каждом из них немного.

"Среди действующих тарифов есть даже тарифы UMC. Все они уже давно утратили актуальность и большинство таких тарифов автоматически закроется до конца месяца", - подчеркивают в "Vodafone Украина".

"Vodafone Украина" – второй по величине оператор мобильной связи в Украине, к концу 2 квартала 2018 года обслуживавший 20,3 млн абонентов. "Vodafone Украина" на 99% принадлежит Prelludium B.V. (Нидерланды), является частью международной группы МТС, акции которой котируются на Нью-йоркской фондовой бирже. Компания по итогам апреля-июня 2018 года вышла на показатель дохода в 3,1 млрд грн, что на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2017 года, чистая прибыль возросла на 3,2% - до 0,5 млрд грн.

Ранее "Страна" сообщала, что АМКУ выясняет, на каком основании мобильные операторы Украины сократили тарифные планы до 4 недель.

Также мы писали, что Vodafone изменит верификацию телефонов клиентов, чтобы защитить от мошенников.