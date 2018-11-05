Предвыборный плакат мэра Львова и лидера "Самопомощи" Андрея Садового, объявившего о намерении стать президентом, высмеяли в соцсетях.

Дело в том, что на плакате с агитацией вместо лозунга "Наступний" появился сокращенный вариант "Наступ".

Так выглядит первоначальный вариант рекламы Садового на билбордах Фото: dsnews.ua

Как видим, видоизмененный "Наступний" удобен в использовании на ситилайтах: "Андрей Садовый. НАСТУП 2019". Всего три буквы убрали, а смысл уже другой.

Впрочем, такой креатив оценили не все.

"Владельцы бренда "Заступ" уже требуют денег за плагиат. Могу поспорить, что Садовой сам придумал - продать такое невозможно", - уверены пользователи.

Задумку политтехнологов превратили в креативные фотожабы в соцсетях. "Садовый Наступ сам по себе шедевр. Интересно, где остановятся авторы креатива: на "Наст", "Нас", "На" или на "Н", - иронизируют в социальных сетях.

Вот такими предположениями относительно дальнейшего развития кампании делятся пользователи, постепенно убирая буквы. Фото из Facebook Ивана Марунича.



Также комментаторы предложили разнообразить агитацию неожиданными вариациями с намеком на мат.

Ранее "Страна" писала, как власти накануне выборов экономят на своей рекламе и "топят" чужую.

Также "Страна" детально разбирала в качестве примера известную рекламу Петра Порошенко "Армія, мова, віра", которой увешаны борды по всей стране.