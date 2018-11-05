Экс-глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева с 1 октября переехала в Лондон. Об этом она рассказала в интервью изданию "Новое время".

"Я только-только переехала в Лондон, 1 октября... Одно дело, когда вы приезжаете туда в командировку или с семьей погулять, и совсем другое – когда приезжаете работать", – отметила она.

По словам Гонтаревой, в Лондоне "колоссальная бюрократия".

"Например, процесс снятия квартиры вроде бы автоматизирован. Брокера ты видишь вживую, но документы преимущественно подписываешь в интернете. Однако количество документов, проверок и прочего – это больше, чем вы себе можете представить", – рассказала экс-глава Национального банка Украины.

Гонтарева отметила, что снимает "маленькую двухкомнатную квартиру" вместе с сыном и ей "было смешно", когда бывший председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко заявил, что она якобы купила в Лондоне дом за 23 миллиона фунтов стерлингов.

Ранее "Страна" сообщала, что экс-глава НБУ Гонтарева занялась развитием экономики Туниса.

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