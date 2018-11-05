Правительство урегулировало порядок выплаты вознаграждения государственному исполнителю и размер основного вознаграждения частного исполнителя по взысканию задолженности по уплате алиментов. Соответствующее постановление Кабмина от 31 октября 2018 года № 909 вступит в силу со дня опубликования, передает ЮрЛига.

Так, по исполнительным документам о взыскании алиментов при наличии долга, превышающего сумму платежей за 12 месяцев, частный исполнитель насчитывает себе основное вознаграждение в размере 10 % суммы задолженности по уплате алиментов.

Частный исполнитель, который обеспечил полное исполнение исполнительного документа неимущественного характера, по которому должником является физлицо, получает основное вознаграждение в размере четырех прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленных на 1 января (7048 грн). А если должник юрлицо - восемь прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (14 906 грн).

Сейчас их основное вознаграждение составляет две минимальных зарплаты (7446 грн) и четыре МЗП (14 892 грн) соответственно.

Кроме того, установлено, что государственные исполнители имеют право на вознаграждение за взыскание алиментов (задолженность по которым превышает сумму платежей за 12 месяцев) при условии погашения такой задолженности в полном объеме и взыскания исполнительного сбора.

Ожидается, что такое решения обеспечит эффективную систему мотивации исполнителей при исполнении решений по исполнительным документам о взыскании алиментов и повысит качество выполнения таких решений.

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