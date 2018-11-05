И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун напомнила украинцам, что углеводы - важный компонент нашего рациона, который дает организму энергию и силы. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По словам Супрун углеводы бывают простые - обычный сахар (в пирожных, конфетах), фруктоза и сахароза (в фруктах и ​​овощах), лактоза (в молочных продуктах). И сложные - это крахмал (в картофеле, хлебе, рисе, макаронах и крупах).

Простые углеводы вызывают сильные колебания глюкозы в крови, поэтому вредны для организма. Когда глюкозы много, то выделяется гормон инсулин, и тогда глюкоза покидает кровоток, и откладывается в печени, мышцах и жировой ткани в виде запасов - гликогена и жира.

Супрун рекомендует следить за уровнем потребления таких сахаров. Съедать в сутки не более 32-50 граммов.

"Если заниматься физическими нагрузками незадолго до поедания сладкого или после, сахар поглотят мышцы и меньше жира образуется на внутренних органах", - отмечает Супрун.

Специалист также отметила вред длительных безуглеводных диет, которые приводят к неоправданно сильному аппетиту, стрессу и возвращении уже потерянного веса.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Ранее студия "Квартал 95" выпустила песню "Kazka плакала" в исполнении Ульяны Супрун (показывала Елена Кравец), в которой комики пародировали и. о. министра здравоохранения и ее советы.

Как сообщала "Страна", Супрун напомнила украинцам о раке простаты и его симптомах. Ранее специалист также уверяла, что вакцина от гриппа абсолютно безопасна для людей.