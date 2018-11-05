Сегодня, 5 ноября, доллар просел сразу на 8 копеек, а межбанк закрылся в рамках 28,0-28,01 грн./$. Завтра финансисты ожидают оживление валютного спроса, пишет UBR.ua.

В начале месяца ожидался повышенный валютный спрос со стороны нерезидентов, которые в начале каждого месяца выводят дивиденды на родину. Однако из-за нежелания бизнеса резервировать гривну на покупки понедельника (не хотят терять депозитные проценты за выходные), существенного спроса на доллар сегодня не наблюдалось. Его было больше, чем нужно. Так что Нацбанк смог выкупить излишки и по полнить свои золотовалютные резервы.

"Сегодня в результате утреннего преобладания предложения над спросом котировки несколько раз пытались опуститься ниже отметки 28 гривен за доллар и подтягивались к ней выходом в торги Нацбанка с выкупом излишков предложения, что в итоге привело к уравновешиванию рынка на указанной отметке. Наличный рынок снижал котировки более сдержанными темпами, поэтому временно уступил межбанку лидерство в курсовом оптимизме", - рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

По словам финансистов, Нацбанк выкупил через Matching (в анонимном режиме) свыше $20 млн. По разным ценам - сначала по 28,0350 грн./$, а затем по 28,0 грн./$. Под занавес торгов было движение к 28,01-28,02 грн./$. Но в этом диапазоне не было сделок.

Завтра финансисты рассчитывают на оживление валютного спроса. "Думаю, 9 ноября межбанк будет стартовать в рамках 28,0-28,05 грн./$. Спрос на доллар подтянется, должна быть живая торговля. Но вряд ли увидим сильную курсовую раскачку, скорее всего, немного потопчемся в нынешнем диапазоне", - считает начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Более широкий коридор на завтра заложил Олег Куринной - 28,0-28,10 грн./$.

Ранее "Страна" сообщала, что в НБУ пообещали, что в следующем году денег будет больше.

Также мы писали о том, курс гривни укреплялся в течение всей недели и окончил ее на отметке 28,095.