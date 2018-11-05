По мнению швейцарской аналитической компании, самым дорогим игроком мира на сегодняшний день является форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе. Его оценили в 216,5 миллиона евро.

Компания CIES Football Observatory ежемесячно составляет подобный рейтинг на основе собственных алгоритмов.

В первую десятку среди форвардов, помимо Мбаппе, вошли: Харри Кейн ("Тоттенхэм", 197,3 миллиона евро), Неймар ("ПСЖ", 197), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Филиппе Коутиньо ("Барселона", 171,3), Лионель Месси ("Барселона", 170,6), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити, 164,6), Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед", 164,3), Антуан Гризманн ("Атлетико", 157,7) и Пауло Дибала ("Ювентус", 155,6).

В топ-3 самых дорогих полузащитников мира вошли: Деле Алли ("Тоттенхем", 163,4 миллиона евро), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити", 150,4) и Поль Погба ("Манчестер Юнайтед", 130,5).

Среди центральных защитников лидирует Самюэль Умтити ("Барселона", 99,2), среди фланговых защитников – Трент Александер-Арнолд ("Ливерпуль", 96,4), среди вратарей – Эдерсон ("Манчестер Сити", 102).

Фото: football-observatory.com/

Как сообщала "Страна", ранее футболист "Манчестер Юнайтед" отказался надеть футболку с маком из-за натовских бомбежек Югославии.

Ранее Месси указал главному тренеру Барселоны на футболистов, чья игра ему не нравится.

Мы писали, что озвучены претенденты на звание лучшего молодого футболиста года.