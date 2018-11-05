В Одессе Киевский районный суд приговорил мужчину за жестокое обращение с котятами на срок 60 дней без альтернативы внесения залога. Об этом сообщается на сайте суда.

37-летний мужчина обвиняется в жестоком обращении с животными (часть 3 статьи 299 Уголовного кодекса Украины). По версии следствия, в течение нескольких месяцев 2018 года сожительница обвиняемого через Facebook брала в дом котят, которые находились под опекой волонтеров. Получив животных, мужчина не предоставлял им соответствующих условий для проживания.

Обвиняемый наносил котятам удары и подвергал их воздействию термических факторов. По результатам подготовительного судебного заседания было назначено дело к судебному разбирательству. Первое судебное заседание состоится 15 ноября в 11:30.

Как сообщала "Страна", в августе прошлого года вступил в силу закон об усилении ответственности за жестокое обращение с животными.

Напомним, дело киевского догхантера Святогора ушло в суд. 43-летнего киевлянина подозревают в призывах к расправе над бездомными животными и жестоком обращении с ними. Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, - до 5 лет лишения свободы.

Также "Страна" писала, как в Киеве догхантера Святогора облили жидкостью, которая "расплавила его футболку".