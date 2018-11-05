Компании Mriya Farming PLC и SALIC UK Ltd (Saudi Agricultural and Livestock Investment Company) завершили сделку купли-продажи большинства активов украинского агрохолдинга "Мрия". Об этом сообщает пресс-служба агрохолдинга.

По ее данным сделка включает все объекты инфраструктуры, технический парк, а также компании с правом аренды земельного банка. "После завершения сделки "Мрия" продолжит операционную деятельность в Украине совместно с дочерней компанией SALIC - Continental Farmers Group (CFG). Обе компании завершат сезон как отдельные бизнесы и в текущей конфигурации", - говорится в сообщении.

По данным агрохолдинга, в дальнейшем "Мрия" и CFG сфокусируются на подготовке к интеграции активов и разработке стратегии объединенного бизнеса под руководством гендиректора Саймона Чернявского и председателя правления Марка Леарда. "Компании планируют представить совместную бизнес-стратегию весной 2019 года", - отмечается в сообщении.

Кроме того, новый собственник "Мрии" заявил о намерении инвестировать значительные средства в новое оборудование, инфраструктуру, агротехнологии и консолидацию земельного банка.

Сумма и условия сделки не разглашаются. До этого британские издания сообщили, что стоимость сделки составляет $242 млн. Украинские же аналитики широко оценивали стоимость Мрии в пределах $175-300 млн.

"Мрия" специализируется на выращивании пшеницы, рапса, ячменя, подсолнечника, сои, кукурузы, сахарной свеклы, картофеля и других сельскохозяйственных культур.

Ранее "Страна" сообщала, что Саудовская Аравия хочет купить один из крупнейших украинских агрохолдингов.