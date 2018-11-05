Известная британская поп-группа Spice Girls официально воссоединилась, но без пятой участницы - Виктории Бэкхем. Совместное фото четырех участниц коллектива Мелани Браун, Эммы Бантон, Мелани Чисхолм и Джери Холлиуэлл опубликовало издание The Sun.

Отмечается что Spice Girls тайно сняли видео с анонсом масштабного концертного тура по Великобритании. Ролик пока что не опубликован. Пятая участница Spice Girls Виктория Бекхэм отказалась возвращаться в группу. Артистка решила сосредоточиться на модельном бизнесе. В прошлом году, например, она получила орден Британской империи за свой вклад в индустрию моды.

Группу Spice Girls основали в 1993 году. А в 1998 году ее покинула Джери Холлиуэлл. После этого в течение еще нескольких лет коллектив выступал в неполном составе. А в 2001 году уже каждая артистка занималась собственным проектом. С тех пор певицы несколько раз воссоединялись.

Фото: thesun.co.uk

Ранее "Страна" сообщала, что в 2017 году Spice Girls решили воссоединиться и записать новый альбом.