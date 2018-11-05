В конфликте со стрельбой в Луцке, которая случилась в понедельник, 5 ноября, приняли участие около 15 человек. Об этом пишет Волынь Post.

Как сообщил начальник следственного управления Александр Климовский, стрельба произошла внутри кафе на территории автомойки.

Участие в конфликте приняли около 15 человек - по 7-8 человек с каждой стороны схватки.

В полиции также добавили, что правоохранителям о происшествии сообщили очевидцы. По информации волынских СМИ, во время стрельбы был ранен один из местных криминальных авторитетов по кличке "Аслан", один человек погиб. В городе введен оперативный план "Сирена", полиция разыскивает вооруженных преступников.

Как сообщала Страна, ранее в Луцке избили женщину-полицейскую, приехавшую на вызов об избиении.

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Также в Луцке задержали банду, похитившую мужчину возле торгового центра.