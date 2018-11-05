В Италии мужчина, взявший в заложники сотрудников почтового отделения в городе Реджо-Эмилия и требовавший встречи с министром внутренних дел и вице-премьером, отпустил людей спустя 7 часов. Об этом сообщает агентство ANSA.

Известно, что 55-летний Франческо Амато ворвался в почтовое отделение и захватил находящихся там людей, вооружившись ножом. Он выпустил на свободу клиентов, а вскоре еще и одну из сотрудниц почты, которой стало плохо. В заложниках на тот момент оставалось четыре женщины - сотрудницы филиала.

Мужчина требовал встречи с главой Минобороны Италии Элизабеттой Трента и министром внутренних дел, вице-премьером Маттео Салвини. Здание со всех сторон было окружено сотрудниками полиции, которые вели переговоры со злоумышленником.

Франческо Амато был арестован в январе 2015 года в рамках полицейской операции под кодовым названием "Аэмилия". В декабре того же года он был отдан под суд по подозрению в причастности к деятельности калабрийской мафии "Ндрангета". После приговора 31 октября он скрылся.

Как сообщала "Страна", под Киевом задержали похитителей, которые требовали от заложника-бизнесмена все имущество.

Напомним также, что в Париже задержали мужчину, облившего заложников бензином.