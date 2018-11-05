В Киеве рекордно упала явка в военкоматы. Осенний призыв оказался под угрозой срыва - на него откликнулось только 8% будущих солдат. Это значит, что в комиссариаты явился лишь каждый двенадцатый призывник.

Такое падение интереса к армии в соцсетях объясняют по-разному. Одни говорят, что сказывается недостаток патриотического воспитания и требуют увеличить финансирование.

Другие заявляют, что проблема в другом - люди разуверились в целях этой службы и не хотят терпеть ее тяготы, пока чиновники, включая президента, наращивают свои доходы.

"Страна" разбиралась, какие проблемы у осеннего призыва-2018 и что об этом говорят в Сети.

"Волна патриотизма угасает"

В столичные военкоматы пришли только 8% призывников. Об этом сегодня на брифинге в киевской мэрии заявил военком Киева Сергей Клявлин.

"Явка призывников в Киеве крайне низкая. На сегодняшний день в военные комиссариаты прибыли всего 8% юношей - жителей столицы. То есть, жители Киева в призывные участки как не обращались, так и не обращаются", - рассказал комиссар.

По его словам, призывники на время кампании массово выезжают за границу или прячутся на дачах у родственников. Не лучшим образом ведут себя и вузы, которые "покрывают" студентов, которые уже выпустились, а значит потеряли право на отсрочку. Они часто не подают в военкоматы списки таких студентов. Поэтому, заявил Клявлин, приходится устраивать рейды по общежитиям.

"Мы с помощью Нацполиции посещаем общежития, где проживали эти призывники, и обнаруживаем факты, когда лицо утратило право на отсрочку, но называет себя студентом на том основании, что якобы проживает в общежитии", - сказал военком.

Он отметил, что ситуация с призывом является самой худшей, даже по сравнению с 90-ми и двухтысячными годами и хуже, чем во время весеннего призыва этого года.

"Волна патриотизма, которая была в 2014-2016 годах, постепенно угасает, очень много негативной информации о прохождении службы призывниками в СМИ. Нашей информации не доверяют, зато верят информации в интернете, что призывников будут отправлять в зону проведения операции Объединенных сил. Хотя это невозможно, поскольку срочников запрещено отправлять в зону ООС. Не привлекаются туда призывники. Это запрещено категорически и за это снимают с должности командиров", - объяснил военком.

Те же проблемы в других областях

Осенний призыв начался в Украине 1 октября. И уже за прошлый месяц появилось много сообщений о его срыве. Характерным признаком недобора стал отлов парней на улицах.

Так, в Харьковской области военный схватил парня за рукав прямо на улице и не отпускал. Молодой человек потребовал объяснить, на основании чего его задерживают. Полицейский стоял рядом и не предпринимал никаких мер. Молодой человек попытался убежать, однако военный догнал его и повалил на землю. Предполагается, что инцидент произошел в Купянске.

После публикации этого видео в Харькове заявили, что существует серьезный недобор призывников.

"Порядка 50% юношей, подлежащих воинской службе, не получили повестки или игнорируют их. Хотя согласно указу президента должны в десятидневный срок явиться в районный военкомат. К сожалению, это тысячи людей, которые укрываются от выполнения своего долга перед страной", - сообщил подполковник городского военкомата Александр Томашевский.

В Ужгороде ситуация еще более прискорбна: там на пункты сбора не явились 68% призывников. Но хуже всего положение в Киеве: менее чем через две недели после начала призыва 80% юношей проигнорировали присланные им повестки.

"Петя же обещал 1000 в день"

Депутат от "Батькивщины" Игорь Луценко после информации о срыве призыва написал возмущенный пост в Facebook. В нем он заявил, что виной всему - отсутствие военно-патриотического воспитания молодежи. И выделяемых на это десяти миллионов гривень - мало.

Правда, в конце он обмолвился, что молодежь не понимает не только, как воевать - но и зачем.

"Очень грустная и очень прогнозируемая статистика. У нас в государстве не ведется национально-патриотического воспитания молодежи. Группа энтузиастов в Минмолодежиспорта добилась выделения на эти цели только смехотворных 10 млн гривень в год, где-то примерно по две гривны на одного молодого человека, которого следует воспитывать.

Колоссальные ресурсы советской ДОСААФ, будучи ныне государственным имуществом - сотни полигонов, тиров, спортзалов, помещений для обучения -

противоправно находятся в частных руках и используются в коммерческих целях.

Взамен государство, правоохранительные органы не делают шагов для возвращения контроля над этим стратегическим государственным имуществом. И явно не бескорыстно. ...

Какая у нас может быть "сильная армия", если никто не хочет служить, защищать Украину - молодежь не понимает, ни как, ни зачем", - возмутился Луценко.

Некоторые пользователи намекнули, что дело не только в отсутствии "воспитания", но и в самой армии.

"Так Пеця же обещал контрактную армию и 1000 гривен в день, плюс страхование на миллион", - иронизирует специалист по аэроразведке Сергей Гавриш. "Но он же извинился, зрадофил!", - отшутился от него Луценко.

Студент КНУ им. Шевченко и активист Богдан Паламарчук поиронизировал над Луценко: "Только 10 миллионов неонацистам? Надо больше!". Как известно, помощниками Луценко в Раде официально числится активисты С14, которых уже даже украинские СМИ называют "неонацистами".

В ответ на это нардеп заявил, что журналисты уже отказались от своих слов:

Возвращаясь к теме призыва, пользователи сообщили, что недобор действительно ощутимый, и в провинции забирают служить даже явно негодных к службе.

"8% набрали в Киеве, а значит будут подбирать по областям. У меня брата двоюродного призвали, так говорит что гребут всех, слепых и с грыжами в том числе", - сообщил комментатор из Черновцов Сергей Парчук.

"А где же все эти " активисты" что по киеву маршем ходят ? Патриоты ау! Что не день - какие-то митинги людей в военной форме. Стройку блокировать все бегут... земля - бегут, добыча песка - тоже все готовы. А как служить, так днем с огнем не найдешь", - пишет блогер Андрей Чудовский.