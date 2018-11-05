В центре Киева в номере гостиницы "Украина" 4 ноября обокрали жителя Саудовской Аравии. Об этом "Стране" рассказали источники в МВД.

Зажиточный саудит прибыл на территорию Украины 1 ноября 2018 обозначив цель приезда как туризм. А 4 ноября пожаловался через переводчика полиции, что покинул номер буквально на час: с 09:00 до 10:00, а когда вернулся после завтрака обнаружил, что у него украли все наличные деньги в долларах и гривнях. Точную сумму украденного назвать он не смог. Полиции потерпевший рассказал, что пробудет в Киеве по делам еще до 13 ноября и надеется что за это время найдут вора.

Уголовный розыск сейчас проверяет служащих гостиницы и устанавливает, не мог ли кто-то из персонала совершить кражу. Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.185 УК Украины "Кража", хотя в этом правонарушении,совершенном против иностранного гражданина есть все признаки незаконного проникновения неизвестных в его номер.

Гостиничных воров пока не поймали, но оперативники на условиях анонимности говорят, что в этом отеле такие происшествия далеко не редкость: в номерах иностранцев орудуют воришки, которые могут делить с кем-то из обслуживающего персонала за допуск к номерам.

Ранее "Страна" сообщала, что в центре Киева возле гостиницы Royal Olympic избили и ограбили англичанина.

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