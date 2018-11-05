Сегодня, 4 ноября, в Днепре в ТРЦ "Мост-сити" автомат для печати моментальных фотографий начал показывать порноролик. Об этом сообщает "Информатор" в Facebook.

На видео видно, что ролик транслировался в окне терминала у всех посетителей на виду на втором этаже торгового центра. По словам представителей торгового центра, в PhotoBoom можно распечатывать фото как с Instagram, так и с Facebook, поэтому, вероятно, кто-то запустил ролик именно со второй социальной сети.

В данный момент все доступы к приложениям закрыты. В ближайшее время идут поиски злоумышленников. Подключиться к социальным сетям через автомат печати фото невозможно.

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