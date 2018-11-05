Курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник укрепился до 28,01 грн/$1 с 28,095 грн/$1 днем ранее, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 28-28,02 грн/$1.

По данным Нацбанка, справочное значение курса гривни к доллару 5 ноября укрепилось до 28,0163 грн/$1 с 28,1389 грн/$1.

Также Национальный банк Украины укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 6 ноября до уровня 28,1015313 грн/$1 по сравнению с 28,132823 грн/$1 на 5 ноября 2018г.

Курс НБУ по отношению к основным валютам на 6 ноября таков:

100 долларов США - 2801.5313

100 евро - 3185.3411

10 российских рублей - 4.2719

Как сообщала "Страна", ранее на прошлой неделе курс гривни укреплялся в течение всей недели и окончил ее на отметке 28,095.

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