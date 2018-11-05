Русская православная церковь рассматривает возможность открытия дополнительных приходов за рубежом из-за действий Варфоломея в Украине. Об этом заявил руководитель управления Московской патриархии по зарубежным учреждениям архиепископ Венский и Будапештский Антоний, пишет ТАСС.

"В нынешней ситуации, когда Константинопольский патриархат вступил в общение с анафематствованным и лишенным священного сана и монашества бывшим митрополитом Филаретом (Денисенко) и сам таким образом встал на путь раскола, отождествив себя с раскольниками, многие наши верующие, ранее посещавшие приходы Константинопольского патриархата, оказались в очень непростой ситуации и направляют большое количество обращений на имя Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла", - заявил Антоний.

"Они просят, чтобы РПЦ имела попечение о наших соотечественниках, проживающих в самых разных уголках Земли, направляла бы священников, организовывала приходскую жизнь с тем, чтобы наши прихожане не были лишены пастырского окормления и возможности участвовать в церковных таинствах", - сказал он.

По словам Антония, РПЦ изучает "возможность открытия дополнительных приходов в тех местах, где сами соотечественники нас об этом просят - это реакция на пожелания конкретных людей". Он отметил, что особенно остро этот вопрос стоит в тех местах, где нет приходов Московского патриархата, но присутствуют прихода Константинопольского.

Ранее "Страна" сообщала, что Андреевскую церковь ускоренно реставрируют перед передачей Константинополю.

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