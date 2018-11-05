СБУ еще не получила от правоохранителей дело об убийстве советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, однако засекречивать его не собираются. Об этом сообщил руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов в комментарии "112 Украина".

По словам Гуськова, 5 ноября ГПУ поручила дальнейшее расследование дела главному следственному управлению СБУ. "Мы обращаем внимание, что есть определенные заявления, которые не имеют оснований, например, относительно засекречивания дела. Официально от СБУ сообщаю, что дело не имеет никаких ограничений не имеет засекречивания, предусмотренного законом Украины о гостайне, кроме ограничений, предусмотренных ст. 222 УПК Украины, о порядке границ и способов разглашения данных досудебного производства", – отметил Гуськов.

Он заверил, что СБУ будет информировать общественность о ходе досудебного расследования, но с разрешения следователя и в том объеме, который он определит возможным.

Также стало известно, что следствие ожидает от задержанных по делу Гандзюк дополнительных показаний о заказчиках преступления. По делу Гандзюк было допрошено 367 человек; назначена и проведена 21 экспертиза.

Напомним, активистка Екатерина Гандзюк скончалась в больнице 4 ноября, девушку облили кислотой еще в июле. В результате атаки она получила около 30% ожогов тела. Однако скончалась от разрыва тромба после 11 операций.