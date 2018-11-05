Средняя заработная плата топ-менеджера в украинском IT-секторе составляет 5 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные рекрутингового агентства Indigo, пишет Ain.ua.

В исследовании приняли участие 167 человек, возраст большинства участников опроса (97 человек) от 31 до 40 лет. Средняя заработная плата топ-менеджера этого возраста наибольшая и составляет 5 тысяч долларов.

Изображения: ain.ua

В опросе приняли участие 130 мужчин и 37 женщин. В основном, женщины занимают должность HR, СОО, СМО или СЕО. Если сравнить медианные значения зарплат женщин и мужчин, то представительницы слабого пола среди топ-менеджеров зарабатывают в два раза меньше. Впрочем, в исследовании не уточняется, учитывались ли должностные позиции при расчете медианных значений. У 38,3% опрошенных топ-менеджеров нет бонуса. У 25% бонусы насчитываются по итогам года, а у 23% – ежеквартально.

Изображения: ain.ua

Примечательно, что по медиане самый высокий уровень заработной платы в компаниях, основанных в США. На втором месте - Европа, на третьем - Россия. Но по верхней границе вилки самый высокий уровень заработной платы в компаниях, основанных в Украине. Можно предположить, что в украинском бизнесе должным образом не выстроена система оплаты труда и компенсационный пакет, поэтому приходится конкурировать принципом "накинь 500 долларов".

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