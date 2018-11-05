Отару овец, которые сейчас находятся под Тульчином (Винницкая область) для уничтожения, после получения всех необходимых документов, перевезут на экоферму в Одесской области на 16-м километре трассы Киев-Одесса. Об этом сообщает "Громадське". В течение четырех дней там обустроят ангар для содержания овец.

Сообщается, что по состоянию на 5 ноября выжили 236 овец из 300, а ветеринары вместе с волонтерами взяли у животных все необходимые анализы. Оказалось, что животные абсолютно здоровы.

"В Госпродпотребслужбе неделю назад обещали, что анализы сделают за счет государства, однако через два дня нам сообщили, что хозяйка овец должна уплатить 186 тысяч грн за анализы. В случае, если оплата не поступит - животные перейдут в собственность государства", - отметила представительница объединения волонтерских зоозащитных организаций Виктория Козаченко.

Ранее сообщалось, что в морском порту Черноморска Одесской области две недели стояла трехуровневая фура с 300 умирающими овцами. Госпродпотребслужба заявляла, что овец убьют на спецплощадке. В пятницу вечером зоозащитники заблокировали фуру с овцами на одесской таможне. В субботу сообщалось, что фура с овцами, отбыла в Тульчинский филиал ГП "Укрветсанзавод" в Винницкой области для утилизации погибших животных.

Напомним, полицейские Одесской области открыли два уголовных производства в отношении овец, которые две недели были в закрытом контейнере. Напомним, груз с овцами был направлен на экспорт из Украины в Турцию 6 октября. Турецкая сторона груз не приняла без объяснения причин, и уже 12 октября животные вернулись в Украину на терминал отправления, где застряли на две недели.