Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко рассказал о нападениях на журналистов и активистов по причине их деятельности, которые так и остались безнаказанными. Об этом он сказал 5 ноября в Афинах на конференции журналистских союзов стран Средиземноморья и Черного моря - членов Международной федерации журналистов (МФЖ), говорится в сообщении на странице Томиленко в соцсети Facebook.

"Ситуация с физической агрессией в отношении украинских журналистов является чрезвычайной, - отметил Сергей Томиленко. - 143 инцидента зафиксированы Индексом физической безопасности журналистов Украины с начала 2017 при том, что безнаказанность за нападения на журналистов и активистов является системной. Но проблемой другого уровня, где международная поддержка нам невероятно нужна, является преследование украинских журналистов в России, Крыму и оккупированном Донбассе".

По словам председателя НСЖУ однозначная солидарность МФЖ с заключенным в России Романом Сущенко, осужденным российским судом за профессию Николай Семена и заключенным в неподконтрольном Донбассе Станиславом Асеевым важна в борьбе за свободу украинских журналистов.

Скриншот: facebook.com/sergiy.tomilenko

Об обострении проблемы физических атак на журналистов, политическое давление и кампании вражды в Европе на конференции МФЖ в Афинах также рассказали лидеры журналистских союзов Италии, Франции, Греции, Сербии, Черногории, Португалии и Турции.

Как сообщала Страна, ранее украинские журналисты приняли резолюцию с требованием наказать виновных в нападениях на СМИ.

Напомним, на пресс-конференции Меркель и Порошенко разрешили задать вопросы только двоим журналистам.

Мы писали, что в Киеве трое неизвестных ограбили журналиста у магазина "МегаМаркет" на улице Сурикова.