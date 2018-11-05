В Киеве часть работодателей увольняют призывников задним числом, чтобы не удерживать за ним рабочее место и не выплачивать ему среднестатистическую зарплату. Об этом сообщил военный комиссар Киевского военного комиссариата Сергей Клявлин в интервью УНИАН.

Клявлин отметил, что случаи незаконного увольнения призывников, которые получают повестку на призыв для происхождения срочной службы, в большей степени касаются частных предприятий. В настоящее время Киевским военным комиссариатом проводится проверка предприятий по соблюдению трудовых прав призывников.

По результатам проверки будут опубликованы названия предприятий-нарушителей.

Ранее "Страна", что в Киеве от срочной военной службы уклоняется 33 тысячи 618 человек, подлежащих призыву.

Напомним также, что в ноябре в ряды украинской армии призовут из запаса тысячу офицеров, которых не хватает.