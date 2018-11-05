Сербский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманя Матич отказался надевать футболку с маком в честь погибших солдат НАТО на матч 11-го тура АПЛ против "Борнмута" (2:1). Об этом передает сербский сайт telegraf.

30-летний хавбек перед игрой спросил о значении данного символа. Узнав, что он является данью памяти всем погибшим британским солдатам, в том числе тем, кто потерял жизни в миссиях НАТО, футболист отказался прикреплять этот символ к своей форме.

Журналисты, со ссылкой на хорошо информированные источники утверждают, что Матич бросил мак на пол и заявил: "Вы бомбили мою страну, и я ни за что не надену это. Если потребуется, я готов прямо сейчас покинуть клуб и Англию".

Ранее Матич, играя за "Челси" и "МЮ", прикреплял цветок мака к форме. Клуб объяснил "личными причинами" решение Матича отказаться от символа в этот раз.

В 2015 году британские СМИ подвергли критике ирландского футболиста Джеймса Макклейна, который также отказывался играть с маком на своей форме.

Традиционно в Великобритании, Канаде, Новой Зеландии и Австралии красный мак – символ памяти жертв Первой мировой войны.

В 1999 году вооруженное противостояние про-косовских отрядов и сил Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) авиацией НАТО. В результате под бомбами погибли более 1700 мирных жителей, около десяти тысяч пострадали.

Как сообщала "Страна", экс-глава Пентагона признался, что жалеет о бомбардировках Югославии. Об этом он сообщил журналистам на презентации своей книги "Мой путь на краю ядерной бездны".

Напомним, что Гаагский трибунал, по сути, оправдал бывшего президента Югославии Слободана Милошевича, признав его невиновным.