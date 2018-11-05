В Киевской области два человека погибли под колесами поездов. Первый случай произошел из-за трагической случайности, второй - самоубийство. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции в Киевской области.

В частности, в городе Фастов Киевской области поезд Киев-Ужгород сбил 17-летнего юношу. По версии следователей, несовершеннолетний шел по колее и разговаривал по мобильному телефону. "Когда заметил поезд, парень пытался спасти свою жизнь и перебежать на соседнюю колею. Однако именно в то время навстречу двигался еще один поезд. У потерпевшего не осталось шансов на спасение", – указано в сообщении.

Кроме того, в городе Белая Церковь вблизи железнодорожной станции "Роток" поезд сбил мужчину. От травм, несовместимых с жизнью, он погиб на месте. На вид потерпевшему было от 40 до 50 лет. Сейчас личность мужчины устанавливается. Одна из версий, которую рассматривают полицейские – самоубийство. Известно, что машинист подавал мужчине сигнал, однако последний оставался на пути.

По этим фактам полиция открыла уголовные производства по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Ранее "Страна" сообщала, что под Киевом за сутки на железной дороге травмировались три человека, один из них скончался.

Также мы писали, что в Киеве кондуктора насмерть зажало между автобусами.