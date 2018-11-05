Месси указал главному тренеру Барселоны на футболистов, чья игра ему не нравится
Капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси негативно отозвался об игре ряда своих одноклубников. Об этом сообщает издание Don Balon.
По информации журналистов, звезду сине-гранатовых не устраивает игра нападающего Усмана Дембеле, полузащитника Рафиньи Алькантара и защитника Серхи Роберто. Своё недовольство он высказал главному тренеру Эрнесте Вальверде.
В настоящее время "Барселона" занимает первое место в испанском чемпионате и после 11 туров обгоняет своих преследователей "Атлетико" на четыре очка.
Как сообщала "Страна", Месси не против, чтобы Неймар вернулся в Барселону. В этом своем стремлении он получил очень мощную поддержку.
Отметим, что Барселона не заметила Реал в Эль Класико и отгрузила "галактикос" пять мячей.
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