В Риме от неизлечимой болезни умер 89-летний итальянский актер Карло Джуффре, на счету которого было более 90 ролей в кино и на телевидении. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Артист умер 1 ноября в своем доме. Смерть наступила после продолжительной болезни, однако известно об этом стало только сегодня. Джуффре родился в 1928 году в Неаполе. Первой его крупной работой в карьере стал фильм "Девушка с пистолетом" 1968 года. Картина прославила актера и номинировалась на премию "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке.

Артист работал со звездами национального кинематографа, такими как Клаудия Кардинале и Марчелло Мастрояни. В 2002 году Карло Джуффре снялся в фильме "Пиноккио" режиссера Роберта Бениньи. В этой ленте актер сыграл создателя деревянного мальчика - плотника Джеппетто.

Фото: Hollywood Reporter/Twitter

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