Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко не исключил своего возвращения в профессиональный бокс для обновления рекорда Джорджа Формана.

Американский боксер становился чемпионом мира в супертяжелом весе в 45 лет, Кличко-младшему к моменту публикации 42. Об этом сообщает RT.

"Для того чтобы вернуться в бокс, у меня должны быть веские причины. Что-то невероятное для этого должно произойти. Но если я сохраню надлежащую форму в 45-46 лет, то, возможно, рассмотрю вопрос обновить рекорд и стать самым возрастным чемпионом мира в супертяжёлом весе. Это единственная мотивация для меня, чтобы вернуться на ринг, - побить рекорд Джорджа Формана. В своё время подумаю над этим", - приводит слова Кличко Fox Sports.

42-летний украинец завершил свою карьеру в 2017 году.

Как сообщала "Страна", журналисты представили Виталия Кличко и других спортсменов на рекламных бигбордах в качестве кандидатов в президенты. Компанию Кличко-младшему составил Александр Усик, Олег Блохин, Евгений Селезнев, Элина Свитолина, Артем Милевский, Юлия Левченко и Марлос.

Напомним, что на бое между Усиком и Белью будет аншлаг. Продано 95% билетов. Бой пройдет ночью 10 ноября, в Манчестере на стадионе Manchester Arena.