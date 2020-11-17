Во вторник, 17 ноября, студенты в Украине отмечают свой праздник. "Страна" собрала поздравления, открытки и традиции в одном материале, а также информацию о том, почему День студента бывает дважды в году и чем январская дата отличается от ноябрьской.

Почему День студента отмечают 17 ноября

История международного Дня студента началась с трагических событий в Чехословакии, которую оккупировали нацисты. В 1939 году в Праге разогнали антинацистскую демонстрацию студентов и преподавателей. При этом выстрелом в живот был убит 24-летний студент-медик Ян Оплетал. Он стал символом борьбы за свободу. Его похороны переросли в антигитлеровскую манифестацию, десятки несогласных с политикой оккупантов были арестованы.

А военные продолжили операцию расправы над бунтовщиками и 17 ноября взяли в кольцо общежития. Были схвачены более тысячи студентов, их отправили в концлагерь Заксенхаузен, девять активистов были казнены. Все вузы Чехословакии закрыли.

В 1941 году в Лондоне на студенческой конференции дату 17 ноября провозгласили Международным днем студентов. В Чехии этот день в календаре также является Днем борьбы за свободу.

День студента 25 января

Еще один День студента приходится на 25 января, в Татьянин день. Если первый праздник проходит до начала сессии, то второй - после нее. В последнее время не все украинские студенты отмечают вторую дату, поскольку она связана с российской империей, куда в 18 веке входила Украина. 25 января 1775 года был заложен Московский университет в 1755 году.

Традиции студентов

У украинских студентов в разных вузах есть необычные традиции, связанные с учебой. Например, в "Киево-Могилянской академии", на День академии студенты моют памятник Григорию Сковороде на Контрактовой площади. Считается, что каждый участник церемонии очищения памятника, успешно сдаст сессию. Чтобы дотянуться до Григория Саввича, студенты приносят длинные лестницы.

А во Львовском национальном университете им. И. Франко каждый год на День университета памятник Ивану Франко перед вузом наряжают в мантию, которую специально шьют к этому случаю.

На День студента 17 ноября во многих украинских вузах проводят флешмобы, квесты, концерты.

Открытки и поздравления

Студентам можно пожелать

Жить ярко и побольше знать

Зачеты, сессии сдавать!

Время сессий, семинаров,

Чутких снов на первых парах,

Дней веселых и счастливых!

Посиделок до утра!

Пусть студенчества пора

Будет яркой и красивой

Всем учащимся - ура!

Студент – не просто слово, а состояние души. Желаю настойчивости в изучении науки, любопытства, желании разобраться во всем, ощущении поддержки друзей и преподавателей, горящих глаз и добрых сердец.