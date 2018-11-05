В Украине во вторник, 6 ноября, погоду без дождя будет определять поле повышенного атмосферного давления. С северо-востока переместится более прохладный воздух, оттесняя тепло на запад и крайний юг страны. Заморозки ожидаются только 10 ноября. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ночью и утром возможен местами туман. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Средняя температура ночью 0...+5° тепла, на северо-востоке +5...+10° тепла, в западных областях и на крайнем юге страны ночью +4...+9° тепла, днем +11...+16°, на Закарпатье до +19°.

В Киеве - без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +3...+5° тепла, днем +7...+9°.

На западе Украины ясно. Температура воздуха ночью +6…+10 градусов, днем +13…+16 градусов.

В Карпатах без осадков. Температура ночью +8…+10 градусов, днем +20…+22 градусов.

На севере Украины без осадков. Температура воздуха ночью +4…+8 градусов, днем +10…+13 градусов.

В центре Украины ясно. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +12…+14 градусов.

На востоке Украины ясно. Температура воздуха ночью -1…+1 градуса, днем +12…+14 градусов.

На юге Украины ясно. Температура воздуха ночью +4…+10 градуса, днем +11…+16 градусов. В Крыму ясно. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +13…+15 градусов.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 6 ноября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке +17 градусов в 2013 году, а самая низкая - ночью на отметке -13,4 градусов в 1891 году.

Фото: meteo.gov.ua

Как сообщала "Страна", синоптики показали карту, где в Украине температура упадет до нуля в первый день ноября.

Напомним также, что погода в ноябре будет холодной и с первым мокрым снегом. Долгосрочный прогноз указывает на то, что будет мало дождливых дней. Погода ожидается малооблачной, несмотря на низкие температуры воздуха. Также в ноябре украинцев ждет много солнечных дней.