Сегодня, 5 ноября, предстоятель Украинской Православной Церкви МП митрополит Онуфрий отмечает свой 74-й день рождения.

На официальной странице Центра информации УПЦ в Facebook тысячи украинцев и жителей дальнего зарубежья оставили свои поздравления. Православные желают предстоятелю здоровья, мужества и стойкости, а также заявляют о своей верности Церкви и Пастырю.

"Многие лета во здравии! Крепкого здоровья и стойкости на пути Нашей Церкви, пастор Вы наш дорогой!", - пишет Любовь Луцкова.

Андрей Литинский поздравляет: "С Днем Рождения! Дай Бог всем Церквям такого предстоятеля как Вы!".

"З днем народження!!!Наш дорогий, любимий, рідний нам по духу Блаженіший Архімандрит Онуфрій ми Вас дуже-дуже любимо і бажаємо Вам Многая-Многая літа, воздравії і спасенії на Многая літа в Вашому нелегкому житті. Ви наше сонечко", - сообщает Домка Осипчук Мангер.

"Многая и благая лета, нашему владыченьке"! - Елена Крицкая.

"Дорогой наш Блаженнейший Владыка!! С днем рождения!!!Многая лета!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" - Julia Alex Shebanova



"Щиро вітаємо, Многая і благая лета!!!!укріпи Господи вашу віру, даруй мудрість і довголіття на многіі в благіі літа !!!!!" Kazeva Liuda

"Дорогой владыка, от всего сердца поздравляем Вас с днем рождения! Пусть всемогущая десница Божия сопутствует Вам в нелегком служении на благо Церкви Христовой, освящая и благословляя каждый день и каждое мгновение Вашей жизни в здравии и во всяком благополучии! Многая и благая Вам лета!", - поздравляет Татьяна Стелла, а также более полусотни пользователей.

Присоединиться к поздравлениям можно на официальной странице Центра информации УПЦ в Facebook. Все поздравления будут переданы предстоятелю.

Ранее "Страна" сообщала, что появилось видео первого выпуска программы с митрополитом Онуфрием на "Интере".

Также мы писали, что главу УПЦ МП Онуфрия занесли в базу "Миротворца".