В запрещенной зоне вблизи одного из арсеналов ВСУ радиолокационные средства 4 ноября обнаружили неправомерное использование беспилотного летательного аппарата (БПЛА), которое пресекли бойцы подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщает на своей странице в соцсети Facebook пресс-служба Генштаба ВСУ.

Подразделением РЭБ "были немедленно подавлены радиоканалы управления БПЛА, что сделало невозможным его дальнейшее использование". В то же время была усилена дежурная смена охраны арсенала, мобильные патрули тщательно обследовали прилегающие к воинской части территории.

"О факте неправомерного применения БПЛА вблизи военной части было безотлагательно сообщено подразделениям Службы безопасности Украины и Национальной полиции Украины в районе их ответственности", - добавили в Генштабе ВСУ и призвали граждан немедленно сообщать правоохранительным органам о подозрительных лицах вблизи военных объектов.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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