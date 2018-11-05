Шевченковский райсуд заслушал обвинительный акт в отношении экс-нардепа Николая Мартыненко. Он подозревается в завладении средствами госпредприятий "НАЭК "Энергоатом" и "ВостГОК".

Об этом сообщает "Центр противодействия коррупции".

На заседании в понедельник, 5 ноября, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) завершил зачитывать сокращенный текст обвинительного акта.

Мартыненко, заслушав разъяснение обвинительного акта от судьи, отказался признавать себя виновным и согласился давать суду показания.

Также суд утвердил порядок и объем исследования доказательств по делу. Сначала будут исследованы письменные и вещественные доказательства стороны обвинения, затем допросят свидетелей стороны обвинения, после чего перейдут к исследованию письменных доказательств стороны защиты, и в завершение допросят всех обвиняемых. Прокурор же просил начать с допроса обвиняемых и самого Мартыненко.

Следующее судебное заседание состоится 12 ноября с 12:00 до 15:00.

22 мая 2018 года САП направила в суд обвинительный акт по обвинению бывшего парламентария Мартыненко, а также Сергея Переломы, Руслана Журило, Александра Сорокина, Владимира Богданца и Валерия Василькова в деле о завладении средствами госпредприятий "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) и "Энергоатом". Им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем), ч.1 ст.255 Уголовного кодекса Украины (создание преступной организации)".

Мартыненко и Василькову инкриминируется завладение средствами ГП "НАЭК "Энергоатом" при заключении и исполнении контрактов по поставке оборудования для указанного предприятия от чешской компании Skoda JS, заключении и исполнении контракта между Skoda JS и компанией Bradcrest Investments SA на общую сумму EUR6,4 млн.

Кроме того, Мартыненко, Перелома, Журило, Сорокин и Богданец обвиняются в завладении средствами ГП "ВостГОК" в сумме $17,28 млн путем неправомерного заключения и дальнейшего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH, подконтрольную участникам преступной организации.

Как сообщала "Страна", Павел Скаленко, задержанный по "делу Мартыненко", обвинил НАБУ в давлении. Подозреваемый в деле НАБУ о завладении средствами НАЭК Энергоатом Павел Скаленко с ноября 2017 находился в розыске.

Напомним, что суд назначал пять заседаний рассмотрения дела по существу.