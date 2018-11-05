Полицейские задержали 38-летнего жителя Винницы, который принес к зданию ГПУ по улице Резницкой камни и забросал ими окна административного учреждения. Об этом сообщает пресс-служба киевской полиции.

Полицейские обнаружили два разбитых окна на первом этаже здания ГПУ. Нарушитель находился на месте, его задержали и доставили в Печерское управление полиции.

Сейчас с мужчиной беседуют правоохранители и записывают его объяснения. После окончания проверки его действиям будет дана правовая квалификация

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", активисты собираются на митинг под МВД с требованием раскрыть убийство Гандзюк. Аналогичные мероприятия пройдут в Херсоне, где работала Гандзюк, и Львове.

Отметим, что участник акции в память Гандзюк поругался с Найемом прямо под стенами МВД.