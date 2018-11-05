Пресс-служба Министерства финансов США опубликовала перечень санкций против Ирана, вступивших в силу 5 ноября.

В заявлении говорится, что власти США ввели санкции против более чем 700 юридических и физических лиц, морских и воздушных судов Ирана. Об этом сообщает РТ.

США вводят санкции в отношении 70 иранских финансовых организаций, включая 14 крупнейших в стране банков. Также ограничения введены в отношении организации по атомной энергии Ирана.

Кроме того, ограничения затрагивают транспортный сектор Ирана, включая национальную иранскую танкерную компанию, национальную авиакомпанию и центробанк Ирана.

"Беспрецедентное финансовое давление на Иран должно ясно дать понять иранскому режиму, что они будут сталкиваться с растущей финансовой изоляцией и экономической стагнацией до тех пор, пока фундаментально не изменят свое дестабилизирующее поведение", - отметил глава Минфина США Стивен Мнучин.

Как сообщала "Страна", США возобновили "самые жесткие" санкции против Ирана и отключили его от SWIFT.

Напомним, что после американских угроз один из ключевых иранских генералов Касем Сулеймани опубликовал в Instagram стилизованную под "Игру Престолов".