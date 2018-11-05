В Италии мужчина, осужденный за причастность к мафии, в понедельник, 5 ноября, захватил в заложники сотрудников почтового отделения в городе Реджо-Эмилия, сообщает агентство ANSA.

Отмечается, что вооруженный ножом захватчик отпустил всех клиентов, и в захваченном помещении остались пятеро сотрудников. По последней информации, из филиала выпустили одну из заложниц, которой стало плохо. Когда женщина выщшла из здания, ее забрала скорая помощь.

Захватчик требует встречу с министром внутренних дел и вице-премьером Маттео Сальвини. К месту происшествия подтянуты спецподразделения полиции. Правоохранители ведут переговоры с захватчиком.

Как выяснилось, напавший на почтовое отделение Франческо Амато в конце октября был приговорен к 19 годам лишения свободы в рамках большого процесса против калабрийской мафии Ndrangheta. Приговоры в этом процессе вынесли в отношении 119 человек.

Амато находился в розыске с момента вынесения приговора в связи с приказом прибыть для отбывания наказания.

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