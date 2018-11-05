В Одессе администрация ресторана "Стейк хаус" перекрыла проход по Дерибасовской тушами животных в честь юбилея. Здесь установили сцену и настил для празднования. Об этом сообщает активист Демьян Ганул на своей странице в Facebook.

Блогер пишет, что убитых животных вывесили на крюках, а по периметру поставили охранников. Одесситы шокированы такой рекламой заведения и сетуют, что не могут даже пройти возле такой инсталляции. Кроме того, охранники прогоняют людей, которые пытаются обойти средневековое нагромождение по дощатому настилу прямо сквозь ресторан.

"Когда так называемые охранники начали выгонять женщин, которые попросту шли по улице, по настилу, я сделал замечание, что так нельзя обращаться с женщинами и спросил разрешительные бумаги на перекрытие улицы. В свою очередь, "титуханы" отреагировали грубо, типа "а ты попробуй пройди, и увидишь", пфф я конечно прошел, после чего один из вышеупомянутых лиц начал ко мне применять силу. Пытаясь вытолкнуть меня за пределы огорожен участка, у него это не получалось. Затем подошло руководство с подкреплением которое меня узнало и просило отойти поговорить чтобы утихомирить конфликт, когда другие "титушки" начали мне угрожать и попросту вести себя как быдло. Как адекватный человек, не гонится по уголовным делам, решил все без применения силы, хотя очень хотелось...

Так вот, в центре города, непонятный коммерсант перекрывает главную улицу, вывешивает мертвых животных, где гуляют наши дети и привыкают к жестокости, так еще предоставляют услуги люди, которые вместо решения конфликта провоцируют на этот конфликт", - пишет Демьян Ганул.

Фото: facebook.com/people/Демян-Ганул

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