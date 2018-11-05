В городе Луцке Волынской области из-за стрельбы на улице Набережной один человек погиб, еще двое получили ранения, пишет пресс-служба областной полиции.

Как сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало Украинской правде, чрезвычайное происшествие произошло на автомобильной мойке.

"В Луцке на автомойке на улице Набережной около 14:50 произошла стрельба. По предварительной информации, один человек погиб, двое госпитализированы с огнестрельными ранениями", - сказал он. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

По информации волынских СМИ, во время стрельбы был ранен один из местных криминальных авторитетов по кличке "Аслан".

В городе введен оперативный план "Сирена", полиция разыскивает вооруженных преступников.

Фото: facebook.com/katerina.kurbanova

Ранее "Страна" сообщала, что в Луцке осужденного выпустили на свободу, поскольку в колонии не было мест.

Также мы писали о том, что в Луцке поминальный обед уложил в больницу трех взрослых и двух детей.

Кроме того, у жителя Луцка изъяли стреляющую авторучку и патрон к ней.