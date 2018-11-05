В центре Киеве на станции метро "Крещатик" неизвестный мужчина лег в спасательный желоб. Он был очень пьян и не реагировал на "крики и охи" очевидцев. Об этом говорится на Facebook-странице журналиста Влада Антонова.

"Желоб используется в критических ситуациях для спасения жизни а не для отдыха", - напомнил журналист.

Фото: twitter.com/ultrassnl

Как сообщала "Страна", актрису Татьяну Васильеву госпитализировали в Москве после того, как ее голову защемило дверями в метро.

"Я сейчас в Склифосовского. Будут делать мне МРТ, КТ и всё такое. Надо осторожнее быть, потому что не предупреждают у нас в метро, что двери закрываются", - сказала Васильева.

Напомним, что в Киеве эвакуировали более 2 тысяч пассажиров ж/д вокзала из-за сообщения о минировании.