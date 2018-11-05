Два человека погибли и семь получили травмы при обрушении моста в российском Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Об этом сообщает ТАСС.

"При обрушении моста в Нефтеюганском районе погибли два сотрудника ремонтной бригады, еще семеро получили травмы", - сказал собеседник агентства в экстренных службах, добавив, что бригада занималась разборкой недействующего моста.

"Неподалеку от поселка Каркатеевы произошло обрушение моста. В этот момент на нем находились кран и "КамАЗ", - сказал собеседник агентства.

Руководитель департамента здравоохранения региона Алексей Добровольский сообщил, что состояние пострадавших медики оценивают как среднее и тяжелое.

"Сейчас им на месте оказывается помощь, работают пять бригад скорой помощи. Их планируется доставить в больницу Нефтеюганска", - добавил он.

ЧП произошло около 14:43 (мск) в 30 км от райцентра.

Ранее "Страна" писала о том, что после завершения спасательной операции из-за обрушения моста в Генуе официально признаны погибшими 43 человека.

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