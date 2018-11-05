В связи с внезапной смертью советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, в Украине 73 общественные организации подписали заявление с требованием отставки генпрокурора Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова из-за неспособности реформировать правоохранительную систему.

"Расследование нападения на Екатерину Гандзюк снова показало очевидную несостоятельность правоохранительной системы эффективно расследовать как этот, так и ряд других нападений на гражданских активистов, которые произошли в разных регионах Украины после Революции достоинства", - заявляют активисты.

В заявлении упоминается, что нападение на Гандзюк сначала было квалифицировано как хулиганство и только после давления общественности его переквалифицировали на "тяжкие телесные повреждения с целью запугивания".

Затем квалификацию изменили еще раз и определили как "покушение на убийство". "И только через два месяца, 25 сентября 2018 года, по ходатайству адвоката Евгении Закревской главное управление Нацполиции в Херсонской области придало признаки заказа в квалификацию преступления (по п. 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Но в подозрении у исполнителей признак "заказ" до сих пор не фигурирует ", - говорится в заявлении.

"Мы возмущены состоянием расследования нападений и убийств общественных активистов и требуем отправить в отставку руководство херсонской полиции, которая с самого начала саботировала расследование нападения на Екатерину Гандзюк, а также требуем отставки генерального прокурора Украины Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова, которые саботировали реформу правоохранительных органов в Украине", - говорится в заявлении.

Активисты считают, что причинами массовых преследований и нападений на общественных активистов являются отсутствие "эффективной реформы полиции и прокуратуры". "Пока нападающие, организаторы и заказчики более сотни нападений на гражданских активистов не будут наказаны, ни один активист не может чувствовать себя в безопасности", - говорится в заявлении.

"Страна" исследовала политическую биографию Екатерины Гандзюк и выяснила, с кем она конфликтовала - особенно накануне своей смерти. Политических оппонентов советницы мэра Херсона можно условно поделить на два лагеря: "сепаратисты" или "пророссийские" силы и местные правоохранители в лице Нацполиции. Сама Катерина Гандзюк крайне негативно отзывалась о функционерах "Народного фронта". Например уполномоченную Рады по правам человека Людмилу Денисову она называла "омбудсменшей от мусоров". А ее Facebook изобилует нелестными выражениями в адрес этой политсилы.

Ранее перед смертью Гандзюк записала видеообращение к общественности и власти: "Выгляжу плохо, но лучше, чем справедливость и правосудие в Украине".