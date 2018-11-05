В Нидерландах на футбольном матче между местными клубами "Райнчбургс Бойз" и АФК "Амстердам" на поле выбежала обнаженная болельщица.

Забег сняли на видео зрители. Он был опубликован в твиттере ультрас Ultrassnl.

На теле женщины были только татуировки, гольфы и кеды. В руках болельщица держала флаг. Она выбежала на поле, попыталась прислониться к одному из футболистов, но тот не стал ее трогать. Затем она беспрепятственно покинула поле.

Матч приостановили, но охрана и полиция на поле не вышла. Игра 11-тура Второго футбольного дивизиона чемпионата Нидерландов завершилась победой гостей 6:2. О своих мотивах девушка не рассказала.

Видео: twitter.com/ultrassnl

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