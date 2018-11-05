В январе-сентябре 2018 года Национальный банк сократил число утилизированных ветхих банкнот на 18,4% до 496,4 млн штук по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщают Украинские новости.

За январь - сентябрь 2018 Национальным банком утилизировано не пригодных к обращению банкнот в количестве 496,4 млн штук на общую сумму 34,216 млрд гривен. Это меньше, чем за соответствующий период 2017 по количеству на 18,4% и по сумме на 8,5% (за январь - сентябрь 2017 Национальным банком утилизировано не пригодных к обращению банкнот в количестве 608,6 млн штук на общую сумму 37,410 млрд гривен).

В 2018 году утилизировано по номиналам банкнот: 1 гривня - 52,5 млн шт; 2 гривни - 30,7 млн шт; 5 гривен - 47,4 млн шт; 10 гривен - 59,9 млн шт; 20 гривен - 48,6 млн шт; 50 гривен - 84,1 млн шт; 100 гривен - 92,3 млн шт; 200 гривен - 72,1 млн шт; 500 гривен - 8,9 млн шт.

Все банкноты, которые длительное время находятся в обращении со временем теряют свой первоначальный вид, то есть приобретают признаки износа. Изъятые из обращения Национальным банком изношенные и значительно изношенные банкноты подлежат уничтожению (утилизации). Утилизация банкнот происходит полностью в автоматическом режиме в региональных подразделениях Национального банка и Центральном хранилище (Киев). Банкноты режутся на мелкие части, измельченная масса собирается в мешки или подается в специальный пресс, который делает из измельченной массы брикеты. Восстановить порезанную банкноту невозможно.

То есть процесс уничтожения представляет собой мелко фракционное измельчение банкнот, после чего измельченная масса утилизируется на полигонах твердых промышленных отходов специализированными компаниями, с которыми у Национального банка заключены соответствующие договоры.

Ранее "Страна" сообщала, под Днепром, в лесопосадке, нашли мешки с миллионами гривен.

Также мы писали о том, что в НБУ еще не знают, как попали в лес мешки с банкнотами, которые не восстановить.