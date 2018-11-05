В 13:10 понедельника, 5 ноября, в Киеве неизвестный бросал камни в здание Генпрокуратуры на ул. Резницкой. Он задержан охранниками. Об этом сообщает Facebook-сообщество The_Newsroom_UA.

"Помещение ГПУ сегодня забросали камнями. Как сообщили источники The Newroоm, это произошло в 13:10 на Резницкой. Неустановленный пока мужчина прибыл в здание ГПУ, достал из пакета брусчатку и стал швырять в окна 1 этажа. Мужчина задержан работниками охраны здания ГПУ и вызвано работников полиции", - указано в опубликованном сообщении.

Фото: facebook.com/The_Newsroom_UA

Как сообщала "Страна", активисты собираются на митинг под МВД с требованием раскрыть убийство Гандзюк. Аналогичные мероприятия пройдут в Херсоне, где работала Гандзюк, и Львове.

Отметим, что участник акции в память Гандзюк поругался с Найемом прямо под стенами МВД.