Провительство предлагает Верховной Раде ввести налог на добавленную стоимость на ввоз товаров в международных почтовых отправлениях на сумму свыше 100 евро для одного получателя-физлица. Об этом говорится в законопроекте №9260 от 5 ноября, передают Украинские новости.

Согласно пояснительной записке, в случае принятия законопроекта ввоз на таможенную территорию Украины товаров, суммарная фактурная стоимость которых превышает эквивалент 100 евро, для одного получателя - физического лица, в одной депеше от одного отправителя в международных почтовых отправлениях или в одном грузе экспресс-перевозчика от одного отправителя в международных экспресс-отправлениях, будет облагаться налогом на добавленную стоимость по ставке, установленной Налоговым кодексом.

Для применения указанной нормы предлагается установить переходный период с 1 января 2019 по 30 июня 2019 года, в течение которого налогом на добавленную стоимость будут облагаться товары, суммарная фактурная стоимость которых будет превышать эквивалент 150 евро.

Напомним, 7 декабря 2017 года Рада ограничила беспошлинный ввоз товаров в Украину до трех посылок в месяц стоимостью 150 евро каждая. Позже, в декабре 2017 года, почтовые операторы обратились с просьбой к Президенту Петру Порошенко ветировать указанный закон.

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