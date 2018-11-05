Во Франции умер один из основателей международного концерна по производству предметов роскоши Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Ален Шевалье. Ему было 87 лет, он умер в коммуне Межев 1 ноября. Но о его смерти стало известно только в воскресенье - 4 ноября. В настоящее время руководит LVMH французский бизнесмен Бернар Арно.

Ален Шевалье родился в Алжире, где его семья жила с 1880 года. Аудитор в Счетной палате, он занимал различные должности в министерствах, прежде чем уйти с госслужбы в бизнес.

В 1970 году он начал работать Moët et Chandon, чтобы постепенно превратить этот старый винный дом в компанию предметов роскоши с глобальным призванием. Постепенно Шевалье расширил области своей деятельности на такие компании, как Hennessy, Christian Dior. Также в период с 1989 по 1991 год он возглавлял дом моды Pierre Balmain.

В 1986 году Жак Ширак предложил ему пост министра промышленности, однако бизнесмен не согласился. В 1987 году Шевалье, чтобы противостоять возможной сделке по поглощению, вместе с Анри Ракамье основал LVMH путем слияния компаний Moet Hennessy и Louis Vuitton.

Лидеры двух компаний не ладили между собой, поэтому аналитики считали, что этот союз вскоре распадется.

Тем не менее, сейчас LVMH - мировой лидер в индустрии роскоши. Ей принадлежат такие престижные бренды, как Louis Vuitton, Loewe, Céline, Marc Jacobs, Fendi, Donna Karan, Christian Dior, Guerlain, Givenchy, HUBLOT, Bvlgari, Sephora и многие другие. Годовой оборот группы составил в 2017 году €42,6 млрд.

LVMH собиралась приобрести и Gucci Group в 1999 году, но сделка на сумму $6,15 млрд сорвалась.

Ален Шевалье был женат, у него было четверо детей.

"Он использовал свой интеллект, чтобы помогать политике и промышленности. Он был твердо намерен добиться того, чтобы Франция заняла первое место по продаже товаров класса "люкс", - сказал французский президент Эммануэль Макрон, выразив соболезнования семье Шевалье.

Похороны пройдут 7 ноября, в базилике Св. Клотильды в Париже.