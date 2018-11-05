Появилось фото, как журналистка "5 канала" зиговала в Вене. Сама она просит всех слать на три буквы
Журналистка "5 канала" Наталия Коцкович сфотографировалась с поднятой рукой в нацистском приветствии в австрийской Вене. Девушка без стеснения выражает симпатии к идеям нацистов. Об этом в своем видеоблоге рассказал украинский блогер Анатолий Шарий.
На своей странице в своем Twitter Анатолий Шарий опубликовал фотографию Коцкович, зигующей в австрийской столице Вене.
При этом Шарий опубликовал также ссылки на сюжеты, подтверждающие, что и в прошлом, и в нынешнем году Коцкович работала на "5 канале".
Сама Коцкович не смогла объяснить свои симпатии и объявила Шария "кремлевским прихвостнем". Об этом она написала на своей странице в Facebook.
"Показал мою страницу в ФБ, мол, я фашистка, нацистка и при этом работаю на президентском канале. С утра мне приходят сообщения от леваков и ваты с оскорблениями в мой адрес. Также пишут моим друзьям с клеветой на меня… Френды, если кому-то кто-то что-то напишет в стиле "Коцкович-фашистка", просто пошлите на 3 буквы", – предложила журналистка.
Скериншот: facebook.com/natali.buzynska
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