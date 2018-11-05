В матче Лиги чемпионов, 6 ноября, Црвена звезда - Ливерпуль, не сыграет знаменитый полузащитник англичан Джердан Шакири. Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп объяснил свое решение не включать его в состав на гостевой матч в Белграде нежеланием лишних проблем с горячими сербскими фанами.

Об этом передает Sports.

"Мы читали и слушали все разговоры и спекуляции о том, какой прием ждет Шака. Несмотря на то, что мы не знаем, как все сложится, мы хотим сконцентрироваться на футболе на все 100% и не думать о чем-либо еще.

Мы Ливерпуль, большой клуб, футбольная команда, и наши взгляды не несут ничего большего. У нас нет абсолютно никакого политического посыла. Мы хотим концентрироваться на футболе и не думать о чем-либо другом.

Мы не хотим, чтобы нас что-то отвлекало от 90 с лишним минут соперничества на поле. По этой причине Шак не включен в состав. Он принимает и понимает это. Джердан - наш игрок, мы любим его, и он проведет еще много матчей, но не во вторник", - заявил Клопп.

Напомним, что Джерадна Шакири - албанец-косовар по происхождению, но выступает за сборную Швейцарии. Летом , на ЧМ-2018, он показал орла с флага Албании, когда забил гол в ворота команды Сербии (2 - 1). Футболисту грозил запрет на участие в двух матчах за политический жест, однако в итоге хавбек избежал такого наказания и был оштрафован.

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