Сегодня, 5 ноября, свой день рождения отмечает Олег Блохин - знаменитый нападающий киевского Динамо и сборной СССР, один из лучших футболистов в истории столичного клуба и мира, обладатель многих рекордов и Золотого мяча-1975.

Фото: fcdynamo.kiev.ua

Киевское Динамо поздравило Олега Блохина с днем рождения и напомнило наиболее значимые его достижения на футбольном поле.

- Олег Блохин выступал за Динамо в течение 18 сезонов - с 1969 по 1987 гг. За это время он семь раз стал чемпионом СССР (1974, 1975, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986), пять раз выиграл Кубок страны (1974, 1978, 1982, 1985, 1987), трижды стал обладателем Кубка сезона (1981, 1986, 1987). На международной арене вместе с Динамо дважды выиграл Кубок обладателей Кубков (1975, 1986), один раз - Суперкубок Европы (1975 г.), передает пресс-служба "бело-синих".

- Всего за Динамо во всех турнирах он провел 585 матчей, забил 280 мячей, что является рекордным показателем, к которому до сих пор никому не удалось приблизиться. Также является рекордсменом по количеству матчей (432) и забитых мячей (211) в чемпионатах СССР.

- В составе сборной СССР провел 112 матчей (рекордное количество), забил 42 мяча (лучший бомбардир в истории сборной). Участник чемпионатов мира 1982, 1986 гг. Бронзовый призер Олимпийских игр 1972, 1976.

- Пять раз становился лучшим бомбардиром чемпионата СССР, в том числе четыре раза подряд (1972, 1973, 1974, 1975) - это достижение так никому в Советском Союзе и не удалось превзойти. Имея в своем активе 30 мячей, является лучшим бомбардиром в истории розыгрыша Кубка СССР.

- 15 раз оказывался в списках "33 лучших футболистов СССР" по итогам сезона, из них рекордные 13 раз (1972-1982, 1985, 1986) - под №1, дважды (1983, 1984) - под №2.

- Первый украинец, которому удалось выиграть "Золотой мяч" - награду лучшему футболисту Европы от издания "France Football". После Блохина почетный приз выигрывали еще двое его соотечественников - Игорь Беланов (1986 год) и Андрей Шевченко (2004 год).

- Является основателем "Клуба Олега Блохина" (символический клуб, объединяющий бомбардиров украинских команд высшего дивизиона чемпионата Украины или СССР, которые забили в карьере 100 и более голов) - 336 мячей.

- Лауреат награды "Golden Foot" (2009 г.) - ежегодной международной награды, вручаемой футболистам за высокие спортивные успехи, достигнутые в команде и лично (в номинации "Легенды футбола"); лучший футболист Украины за период 1954-2003 гг., (юбилейный приз к 50-летию УЕФА).



Ранее "Страна" сообщала, что бывший тренер сборной Олег Блохин заметил, что футболисты не соответствуют уровню чемпионата.