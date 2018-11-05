В Польше намерены запретить въезд в страну для иностранцев, у которых не прививок. Причиной инициативы стало распространение кори. Ее, как считают в Министерстве здоровья Польши, могли завезти с востока.

Работа над законопроектом об этом уже началась, заявил министр Лукаш Шумовский. Его цитирует Rzeczpospolita.

При этом министр отметил, что риска эпидемии нет. "Польские граждане в безопасности. Вакцинация более 95% защищает нас от эпидемии", - подчеркнул он.

Главный санитарный инспектор Ярослав Пинкас отметил, что "своей" кори в Польше давно нет. Он подчеркнул, что иностранцы, долгое время находящиеся в стране, также должны быть вакцинированы, особенно те из них, которые заняты на работе с детьми.

"Сейчас мы совместно с министром внутренних дел и администрацией работаем над разработкой каких-то рациональных правил. Однако это должно происходить очень тактично", - сообщил Пинках.

Издание также сообщает, что в Мазовецком воеводстве Польши зафиксирована вспышка кори. Количество заболевших выросло до 18 человек. Уточняется, что 12 заболевших уже выздоровели.

Как сообщала "Страна", в 2019 году поток заробитчан в Польшу начнет иссякать. Причиной тому в НБУ считают перспективы замедления экономического роста в Польше до 3,5% в 2019 году и 2,8% в среднесрочной перспективе, снижение темпов создания новых рабочих мест и роста занятости, а также сдержанную заинтересованность польских работодателей в привлечении на открытые вакансии работников из Украины.

Напомним, что 20 000 вооруженных мигрантов могут прорвать границу Евросоюза.